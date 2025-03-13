Devises / TACT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.83 USD 0.08 (1.68%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TACT a changé de 1.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.70 et à un maximum de 4.89.
Suivez la dynamique TransAct Technologies Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TACT Nouvelles
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- TransAct Technologies Incorporated (TACT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Despite Fast-paced Momentum, TransAct Technologies (TACT) Is Still a Bargain Stock
- TransAct Technologies (TACT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- TransAct (TACT) Q2 Revenue Jumps 19%
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TransAct earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- TransAct secures contract for BOHA! platform across 55 sites
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Range quotidien
4.70 4.89
Range Annuel
3.12 4.90
- Clôture Précédente
- 4.75
- Ouverture
- 4.75
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Plus Bas
- 4.70
- Plus Haut
- 4.89
- Volume
- 171
- Changement quotidien
- 1.68%
- Changement Mensuel
- 10.02%
- Changement à 6 Mois
- 31.25%
- Changement Annuel
- 0.21%
20 septembre, samedi