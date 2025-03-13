通貨 / TACT
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.75 USD 0.19 (4.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TACTの今日の為替レートは、4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり4.59の安値と4.75の高値で取引されました。
TransAct Technologies Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TACT News
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- TransAct Technologies Incorporated (TACT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Despite Fast-paced Momentum, TransAct Technologies (TACT) Is Still a Bargain Stock
- TransAct Technologies (TACT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- TransAct (TACT) Q2 Revenue Jumps 19%
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TransAct earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- TransAct secures contract for BOHA! platform across 55 sites
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
4.59 4.75
1年のレンジ
3.12 4.90
- 以前の終値
- 4.56
- 始値
- 4.69
- 買値
- 4.75
- 買値
- 5.05
- 安値
- 4.59
- 高値
- 4.75
- 出来高
- 179
- 1日の変化
- 4.17%
- 1ヶ月の変化
- 8.20%
- 6ヶ月の変化
- 29.08%
- 1年の変化
- -1.45%
