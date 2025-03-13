货币 / TACT
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.56 USD 0.09 (1.94%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TACT汇率已更改-1.94%。当日，交易品种以低点4.56和高点4.90进行交易。
关注TransAct Technologies Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TACT新闻
日范围
4.56 4.90
年范围
3.12 4.90
- 前一天收盘价
- 4.65
- 开盘价
- 4.61
- 卖价
- 4.56
- 买价
- 4.86
- 最低价
- 4.56
- 最高价
- 4.90
- 交易量
- 227
- 日变化
- -1.94%
- 月变化
- 3.87%
- 6个月变化
- 23.91%
- 年变化
- -5.39%
