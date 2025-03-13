Valute / TACT
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.83 USD 0.08 (1.68%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TACT ha avuto una variazione del 1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.70 e ad un massimo di 4.89.
Segui le dinamiche di TransAct Technologies Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.70 4.89
Intervallo Annuale
3.12 4.90
- Chiusura Precedente
- 4.75
- Apertura
- 4.75
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Minimo
- 4.70
- Massimo
- 4.89
- Volume
- 171
- Variazione giornaliera
- 1.68%
- Variazione Mensile
- 10.02%
- Variazione Semestrale
- 31.25%
- Variazione Annuale
- 0.21%
21 settembre, domenica