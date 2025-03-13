Moedas / TACT
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.75 USD 0.19 (4.17%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TACT para hoje mudou para 4.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.59 e o mais alto foi 4.75.
Veja a dinâmica do par de moedas TransAct Technologies Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.59 4.75
Faixa anual
3.12 4.90
- Fechamento anterior
- 4.56
- Open
- 4.69
- Bid
- 4.75
- Ask
- 5.05
- Low
- 4.59
- High
- 4.75
- Volume
- 179
- Mudança diária
- 4.17%
- Mudança mensal
- 8.20%
- Mudança de 6 meses
- 29.08%
- Mudança anual
- -1.45%
