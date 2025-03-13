통화 / TACT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.83 USD 0.08 (1.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TACT 환율이 오늘 1.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.70이고 고가는 4.89이었습니다.
TransAct Technologies Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TACT News
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- TransAct Technologies Incorporated (TACT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Despite Fast-paced Momentum, TransAct Technologies (TACT) Is Still a Bargain Stock
- TransAct Technologies (TACT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- TransAct (TACT) Q2 Revenue Jumps 19%
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TransAct earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- TransAct secures contract for BOHA! platform across 55 sites
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
일일 변동 비율
4.70 4.89
년간 변동
3.12 4.90
- 이전 종가
- 4.75
- 시가
- 4.75
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- 저가
- 4.70
- 고가
- 4.89
- 볼륨
- 171
- 일일 변동
- 1.68%
- 월 변동
- 10.02%
- 6개월 변동
- 31.25%
- 년간 변동율
- 0.21%
20 9월, 토요일