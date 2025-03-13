Divisas / TACT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.56 USD 0.09 (1.94%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TACT de hoy ha cambiado un -1.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.56, mientras que el máximo ha alcanzado 4.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TransAct Technologies Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TACT News
- TransAct Technologies Incorporated (TACT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Despite Fast-paced Momentum, TransAct Technologies (TACT) Is Still a Bargain Stock
- TransAct Technologies (TACT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- TransAct (TACT) Q2 Revenue Jumps 19%
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TransAct earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- TransAct secures contract for BOHA! platform across 55 sites
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Rango diario
4.56 4.90
Rango anual
3.12 4.90
- Cierres anteriores
- 4.65
- Open
- 4.61
- Bid
- 4.56
- Ask
- 4.86
- Low
- 4.56
- High
- 4.90
- Volumen
- 227
- Cambio diario
- -1.94%
- Cambio mensual
- 3.87%
- Cambio a 6 meses
- 23.91%
- Cambio anual
- -5.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B