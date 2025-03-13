Валюты / TACT
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.65 USD 0.07 (1.53%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TACT за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.54, а максимальная — 4.69.
Следите за динамикой TransAct Technologies Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TACT
- TransAct Technologies Incorporated (TACT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Despite Fast-paced Momentum, TransAct Technologies (TACT) Is Still a Bargain Stock
- TransAct Technologies (TACT) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- TransAct (TACT) Q2 Revenue Jumps 19%
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TransAct earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- TransAct secures contract for BOHA! platform across 55 sites
- TransAct Technologies Incorporated (TACT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
4.54 4.69
Годовой диапазон
3.12 4.86
- Предыдущее закрытие
- 4.58
- Open
- 4.61
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Low
- 4.54
- High
- 4.69
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 5.92%
- 6-месячное изменение
- 26.36%
- Годовое изменение
- -3.53%
