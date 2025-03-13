Währungen / MERC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MERC: Mercer International Inc
2.92 USD 0.15 (4.89%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MERC hat sich für heute um -4.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.88 bis zu einem Hoch von 3.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mercer International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MERC News
- Earnings call transcript: Mercer International Q2 2025 sees sharp EPS miss, stock drops
- Mercer (MERC) Q2 Revenue Falls 9%
- Mercer International Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MERC)
- Mercer Int earnings missed by $0.58, revenue fell short of estimates
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Mercer International (MERC) owner Kellogg buys $2.47 million in shares
- Many US employers plan to pare health benefits as weight-loss spending soars
- Marsh McLennan beats estimates as revenue rises 12% in second quarter
- Many US employers plan to pare health benefits as weight-loss spending soars
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Stung by high prices, Americans make their own weight-loss drugs
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Mercer International CEO Juan Carlos Bueno Estrada buys $30,160 in stock
- IRIDEX expands stock plan and amends charter
- Marsh McLennan Q1 2025 slides: Strong historical growth meets cautious outlook
- Mercer International Inc. Releases 2024 Sustainability Report
- No place to hide from any China-Taiwan conflict, investors say
- Glass House Brands files interim financial report
- Analysis-Australia’s pension funds start questioning US strategies
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Snow Lake Resources (NASDAQ:LITM), Mercer Intl (NASDAQ:MERC)
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
- Analysis-Investors hunt for tariff-proof trades as new trade reality hits
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Europe’s top money managers start to bring defence stocks in from the cold
Tagesspanne
2.88 3.02
Jahresspanne
2.80 8.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.07
- Eröffnung
- 3.02
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Tief
- 2.88
- Hoch
- 3.02
- Volumen
- 505
- Tagesänderung
- -4.89%
- Monatsänderung
- -11.52%
- 6-Monatsänderung
- -52.60%
- Jahresänderung
- -57.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K