MERC: Mercer International Inc

3.17 USD 0.07 (2.26%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MERC за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.06, а максимальная — 3.28.

Следите за динамикой Mercer International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MERC

Дневной диапазон
3.06 3.28
Годовой диапазон
2.80 8.28
Предыдущее закрытие
3.10
Open
3.10
Bid
3.17
Ask
3.47
Low
3.06
High
3.28
Объем
1.035 K
Дневное изменение
2.26%
Месячное изменение
-3.94%
6-месячное изменение
-48.54%
Годовое изменение
-53.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.