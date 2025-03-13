Валюты / MERC
MERC: Mercer International Inc
3.17 USD 0.07 (2.26%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MERC за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.06, а максимальная — 3.28.
Следите за динамикой Mercer International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MERC
Дневной диапазон
3.06 3.28
Годовой диапазон
2.80 8.28
- Предыдущее закрытие
- 3.10
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Low
- 3.06
- High
- 3.28
- Объем
- 1.035 K
- Дневное изменение
- 2.26%
- Месячное изменение
- -3.94%
- 6-месячное изменение
- -48.54%
- Годовое изменение
- -53.59%
