통화 / MERC
MERC: Mercer International Inc
2.86 USD 0.21 (6.84%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MERC 환율이 오늘 -6.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.85이고 고가는 3.02이었습니다.
Mercer International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MERC News
일일 변동 비율
2.85 3.02
년간 변동
2.80 8.28
- 이전 종가
- 3.07
- 시가
- 3.02
- Bid
- 2.86
- Ask
- 3.16
- 저가
- 2.85
- 고가
- 3.02
- 볼륨
- 1.158 K
- 일일 변동
- -6.84%
- 월 변동
- -13.33%
- 6개월 변동
- -53.57%
- 년간 변동율
- -58.13%
20 9월, 토요일