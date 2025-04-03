Währungen / MDBH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.55 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDBH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.55 bis zu einem Hoch von 3.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die MDB Capital Holdings, LLC - Class A common-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDBH News
- MDB Capital Q2 2025 slides: strategic shift amid financial challenges
- MDB Capital Holdings Plans PatVest IPO
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 sees stock dip post-earnings
- MDB Capital’s Christopher Marlett buys $442 in stock
- MDB capital co-founder Marlett buys shares worth $6456
- MDB capital co-founder Marlett buys $2565 in shares
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Mdb capital holdings co-founder Christopher Marlett buys $10,331 in stock
- MDB Capital reshuffles board, appoints new Audit Committee Chair
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 shows strategic focus
- New PatentVest Pulse Report Reveals IP Gaps in Billion-Dollar Humanoid Robotics Startups
- MDB Capital Holdings to Host First Quarter 2025 Results Conference Call on Wednesday May 21, 2025, at 4:30 p.m. Eastern Time
- MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.55 3.65
Jahresspanne
3.16 9.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.55
- Eröffnung
- 3.65
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Tief
- 3.55
- Hoch
- 3.65
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -41.90%
- Jahresänderung
- -53.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K