Valute / MDBH
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.42 USD 0.13 (3.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDBH ha avuto una variazione del -3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.42 e ad un massimo di 3.65.
Segui le dinamiche di MDB Capital Holdings, LLC - Class A common. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MDBH News
Intervallo Giornaliero
3.42 3.65
Intervallo Annuale
3.16 9.42
- Chiusura Precedente
- 3.55
- Apertura
- 3.65
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Minimo
- 3.42
- Massimo
- 3.65
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -3.66%
- Variazione Mensile
- -3.66%
- Variazione Semestrale
- -44.03%
- Variazione Annuale
- -55.18%
21 settembre, domenica