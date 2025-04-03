Divisas / MDBH
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.55 USD 0.10 (2.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDBH de hoy ha cambiado un -2.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.50, mientras que el máximo ha alcanzado 3.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MDB Capital Holdings, LLC - Class A common. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.50 3.68
Rango anual
3.16 9.42
- Cierres anteriores
- 3.65
- Open
- 3.62
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Low
- 3.50
- High
- 3.68
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -2.74%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- -41.90%
- Cambio anual
- -53.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B