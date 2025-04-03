КотировкиРазделы
Валюты / MDBH
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common

3.65 USD 0.11 (2.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDBH за сегодня изменился на -2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.65, а максимальная — 3.76.

Следите за динамикой MDB Capital Holdings, LLC - Class A common. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.65 3.76
Годовой диапазон
3.16 9.42
Предыдущее закрытие
3.76
Open
3.76
Bid
3.65
Ask
3.95
Low
3.65
High
3.76
Объем
30
Дневное изменение
-2.93%
Месячное изменение
2.82%
6-месячное изменение
-40.26%
Годовое изменение
-52.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.