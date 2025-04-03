Валюты / MDBH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.65 USD 0.11 (2.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDBH за сегодня изменился на -2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.65, а максимальная — 3.76.
Следите за динамикой MDB Capital Holdings, LLC - Class A common. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MDBH
- MDB Capital Q2 2025 slides: strategic shift amid financial challenges
- MDB Capital Holdings Plans PatVest IPO
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 sees stock dip post-earnings
- MDB Capital’s Christopher Marlett buys $442 in stock
- MDB capital co-founder Marlett buys shares worth $6456
- MDB capital co-founder Marlett buys $2565 in shares
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Mdb capital holdings co-founder Christopher Marlett buys $10,331 in stock
- MDB Capital reshuffles board, appoints new Audit Committee Chair
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 shows strategic focus
- New PatentVest Pulse Report Reveals IP Gaps in Billion-Dollar Humanoid Robotics Startups
- MDB Capital Holdings to Host First Quarter 2025 Results Conference Call on Wednesday May 21, 2025, at 4:30 p.m. Eastern Time
- MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.65 3.76
Годовой диапазон
3.16 9.42
- Предыдущее закрытие
- 3.76
- Open
- 3.76
- Bid
- 3.65
- Ask
- 3.95
- Low
- 3.65
- High
- 3.76
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -2.93%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- -40.26%
- Годовое изменение
- -52.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.