通貨 / MDBH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.55 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDBHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり3.49の安値と3.62の高値で取引されました。
MDB Capital Holdings, LLC - Class A commonダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDBH News
- MDB Capital Q2 2025 slides: strategic shift amid financial challenges
- MDB Capital Holdings Plans PatVest IPO
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 sees stock dip post-earnings
- MDB Capital’s Christopher Marlett buys $442 in stock
- MDB capital co-founder Marlett buys shares worth $6456
- MDB capital co-founder Marlett buys $2565 in shares
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Mdb capital holdings co-founder Christopher Marlett buys $10,331 in stock
- MDB Capital reshuffles board, appoints new Audit Committee Chair
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 shows strategic focus
- New PatentVest Pulse Report Reveals IP Gaps in Billion-Dollar Humanoid Robotics Startups
- MDB Capital Holdings to Host First Quarter 2025 Results Conference Call on Wednesday May 21, 2025, at 4:30 p.m. Eastern Time
- MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.49 3.62
1年のレンジ
3.16 9.42
- 以前の終値
- 3.55
- 始値
- 3.62
- 買値
- 3.55
- 買値
- 3.85
- 安値
- 3.49
- 高値
- 3.62
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -41.90%
- 1年の変化
- -53.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K