MDBH
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.42 USD 0.13 (3.66%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MDBH 환율이 오늘 -3.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.42이고 고가는 3.65이었습니다.
MDB Capital Holdings, LLC - Class A common 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.42 3.65
년간 변동
3.16 9.42
- 이전 종가
- 3.55
- 시가
- 3.65
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- 저가
- 3.42
- 고가
- 3.65
- 볼륨
- 23
- 일일 변동
- -3.66%
- 월 변동
- -3.66%
- 6개월 변동
- -44.03%
- 년간 변동율
- -55.18%
20 9월, 토요일