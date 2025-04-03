Moedas / MDBH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.55 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MDBH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.49 e o mais alto foi 3.62.
Veja a dinâmica do par de moedas MDB Capital Holdings, LLC - Class A common. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDBH Notícias
- MDB Capital Q2 2025 slides: strategic shift amid financial challenges
- MDB Capital Holdings Plans PatVest IPO
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 sees stock dip post-earnings
- MDB Capital’s Christopher Marlett buys $442 in stock
- MDB capital co-founder Marlett buys shares worth $6456
- MDB capital co-founder Marlett buys $2565 in shares
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Mdb capital holdings co-founder Christopher Marlett buys $10,331 in stock
- MDB Capital reshuffles board, appoints new Audit Committee Chair
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 shows strategic focus
- New PatentVest Pulse Report Reveals IP Gaps in Billion-Dollar Humanoid Robotics Startups
- MDB Capital Holdings to Host First Quarter 2025 Results Conference Call on Wednesday May 21, 2025, at 4:30 p.m. Eastern Time
- MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.49 3.62
Faixa anual
3.16 9.42
- Fechamento anterior
- 3.55
- Open
- 3.62
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Low
- 3.49
- High
- 3.62
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -41.90%
- Mudança anual
- -53.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh