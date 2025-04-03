Devises / MDBH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MDBH: MDB Capital Holdings, LLC - Class A common
3.42 USD 0.13 (3.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MDBH a changé de -3.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.42 et à un maximum de 3.65.
Suivez la dynamique MDB Capital Holdings, LLC - Class A common. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDBH Nouvelles
- MDB Capital Q2 2025 slides: strategic shift amid financial challenges
- MDB Capital Holdings Plans PatVest IPO
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 sees stock dip post-earnings
- MDB Capital’s Christopher Marlett buys $442 in stock
- MDB capital co-founder Marlett buys shares worth $6456
- MDB capital co-founder Marlett buys $2565 in shares
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- Insider Trading Recap: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Mdb capital holdings co-founder Christopher Marlett buys $10,331 in stock
- MDB Capital reshuffles board, appoints new Audit Committee Chair
- Earnings call transcript: MDB Capital Holdings Q2 2025 shows strategic focus
- New PatentVest Pulse Report Reveals IP Gaps in Billion-Dollar Humanoid Robotics Startups
- MDB Capital Holdings to Host First Quarter 2025 Results Conference Call on Wednesday May 21, 2025, at 4:30 p.m. Eastern Time
- MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.42 3.65
Range Annuel
3.16 9.42
- Clôture Précédente
- 3.55
- Ouverture
- 3.65
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Plus Bas
- 3.42
- Plus Haut
- 3.65
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- -3.66%
- Changement Mensuel
- -3.66%
- Changement à 6 Mois
- -44.03%
- Changement Annuel
- -55.18%
20 septembre, samedi