KEX: Kirby Corporation
84.03 USD 1.36 (1.65%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KEX hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.79 bis zu einem Hoch von 84.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kirby Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
82.79 84.25
Jahresspanne
82.56 132.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.67
- Eröffnung
- 83.28
- Bid
- 84.03
- Ask
- 84.33
- Tief
- 82.79
- Hoch
- 84.25
- Volumen
- 3.396 K
- Tagesänderung
- 1.65%
- Monatsänderung
- -12.80%
- 6-Monatsänderung
- -16.23%
- Jahresänderung
- -30.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K