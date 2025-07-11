KurseKategorien
Währungen / KEX
Zurück zum Aktien

KEX: Kirby Corporation

84.03 USD 1.36 (1.65%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEX hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.79 bis zu einem Hoch von 84.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kirby Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEX News

Tagesspanne
82.79 84.25
Jahresspanne
82.56 132.21
Vorheriger Schlusskurs
82.67
Eröffnung
83.28
Bid
84.03
Ask
84.33
Tief
82.79
Hoch
84.25
Volumen
3.396 K
Tagesänderung
1.65%
Monatsänderung
-12.80%
6-Monatsänderung
-16.23%
Jahresänderung
-30.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K