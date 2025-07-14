Moedas / KEX
KEX: Kirby Corporation
82.83 USD 0.16 (0.19%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KEX para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.81 e o mais alto foi 83.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Kirby Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KEX Notícias
- BTIG reitera classificação de compra para ações da Kirby devido a problemas transitórios com barcaças
- Kirby stock rating reiterated at Buy by BTIG on transitory barge issues
- Ações da Kirby Corp atingem mínima de 52 semanas a US$ 83,93
- Kirby Corp stock hits 52-week low at 83.93 USD
- Bank of America lista 13 ações de média e pequena capitalização com potencial de recuperação
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Kirby Corporation authorizes 8 million share repurchase program
- BofA Securities lowers Kirby stock price target to $107 on softening demand
- Time to Buy, Hold, or Take Profits in Euroseas (ESEA) Stock?
- Kirby: Its Robust Fundamentals Justify Its Rebound After The Dip (NYSE:KEX)
- Serco shareholders approve 2024 remuneration report with 79.39% support
- The airline industry’s dirty secret: Clean jet fuel failures
- Kirby Shares Gain 7.2% Since Q2 Earnings Release, Revenues Up Y/Y
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Kirby Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KEX)
- Kirby (KEX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Kirby Corp. beats Q2 estimates, shares edge higher
- United Airlines shares down, posts Q2 revenue miss and in-line outlook
- J.B. Hunt Q2 Earnings & Revenues Lag Estimates, Decrease Y/Y
- Analysis-Trump administration leaves Congress in dark on spending decisions
Faixa diária
82.81 83.28
Faixa anual
82.56 132.21
- Fechamento anterior
- 82.67
- Open
- 83.28
- Bid
- 82.83
- Ask
- 83.13
- Low
- 82.81
- High
- 83.28
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- -14.05%
- Mudança de 6 meses
- -17.43%
- Mudança anual
- -31.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh