Dövizler / KEX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KEX: Kirby Corporation
83.99 USD 0.04 (0.05%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KEX fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.92 ve Yüksek fiyatı olarak 84.20 aralığında işlem gördü.
Kirby Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEX haberleri
- BTIG, geçici mavna sorunları nedeniyle Kirby hisse senedi notunu Al olarak yineledi
- Kirby stock rating reiterated at Buy by BTIG on transitory barge issues
- Kirby Corp hissesi 83,93 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
- Kirby Corp stock hits 52-week low at 83.93 USD
- BofA, toparlanabilecek 13 küçük ve orta ölçekli hisse senedini listeliyor
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Kirby Corporation authorizes 8 million share repurchase program
- BofA Securities lowers Kirby stock price target to $107 on softening demand
- Time to Buy, Hold, or Take Profits in Euroseas (ESEA) Stock?
- Kirby: Its Robust Fundamentals Justify Its Rebound After The Dip (NYSE:KEX)
- Serco shareholders approve 2024 remuneration report with 79.39% support
- The airline industry’s dirty secret: Clean jet fuel failures
- Kirby Shares Gain 7.2% Since Q2 Earnings Release, Revenues Up Y/Y
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Kirby Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KEX)
- Kirby (KEX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Kirby Corp. beats Q2 estimates, shares edge higher
- United Airlines shares down, posts Q2 revenue miss and in-line outlook
- J.B. Hunt Q2 Earnings & Revenues Lag Estimates, Decrease Y/Y
- Analysis-Trump administration leaves Congress in dark on spending decisions
Günlük aralık
82.92 84.20
Yıllık aralık
82.56 132.21
- Önceki kapanış
- 84.03
- Açılış
- 83.99
- Satış
- 83.99
- Alış
- 84.29
- Düşük
- 82.92
- Yüksek
- 84.20
- Hacim
- 2.026 K
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- -12.85%
- 6 aylık değişim
- -16.27%
- Yıllık değişim
- -30.93%
21 Eylül, Pazar