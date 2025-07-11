КотировкиРазделы
KEX: Kirby Corporation

84.56 USD 0.09 (0.11%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KEX за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.83, а максимальная — 85.19.

Следите за динамикой Kirby Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости KEX

Дневной диапазон
83.83 85.19
Годовой диапазон
83.83 132.21
Предыдущее закрытие
84.47
Open
84.80
Bid
84.56
Ask
84.86
Low
83.83
High
85.19
Объем
1.870 K
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
-12.25%
6-месячное изменение
-15.70%
Годовое изменение
-30.46%
