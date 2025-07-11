Валюты / KEX
KEX: Kirby Corporation
84.56 USD 0.09 (0.11%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KEX за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.83, а максимальная — 85.19.
Следите за динамикой Kirby Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
83.83 85.19
Годовой диапазон
83.83 132.21
- Предыдущее закрытие
- 84.47
- Open
- 84.80
- Bid
- 84.56
- Ask
- 84.86
- Low
- 83.83
- High
- 85.19
- Объем
- 1.870 K
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- -12.25%
- 6-месячное изменение
- -15.70%
- Годовое изменение
- -30.46%
