EXC: Exelon Corporation
43.11 USD 0.12 (0.28%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXC hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.58 bis zu einem Hoch von 43.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exelon Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
42.58 43.38
Jahresspanne
35.94 48.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.23
- Eröffnung
- 42.94
- Bid
- 43.11
- Ask
- 43.41
- Tief
- 42.58
- Hoch
- 43.38
- Volumen
- 7.633 K
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- -0.87%
- 6-Monatsänderung
- -5.71%
- Jahresänderung
- 6.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K