FiyatlarBölümler
Dövizler / EXC
Geri dön - Hisse senetleri

EXC: Exelon Corporation

43.41 USD 0.30 (0.70%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EXC fiyatı bugün 0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.82 ve Yüksek fiyatı olarak 43.56 aralığında işlem gördü.

Exelon Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXC haberleri

Günlük aralık
42.82 43.56
Yıllık aralık
35.94 48.13
Önceki kapanış
43.11
Açılış
43.20
Satış
43.41
Alış
43.71
Düşük
42.82
Yüksek
43.56
Hacim
11.973 K
Günlük değişim
0.70%
Aylık değişim
-0.18%
6 aylık değişim
-5.05%
Yıllık değişim
6.97%
21 Eylül, Pazar