Dövizler / EXC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EXC: Exelon Corporation
43.41 USD 0.30 (0.70%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EXC fiyatı bugün 0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.82 ve Yüksek fiyatı olarak 43.56 aralığında işlem gördü.
Exelon Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXC haberleri
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- UBS, yangın fonu endişeleriyle PG&E hisse fiyat hedefini 17 dolara düşürdü
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ComEd executive Melissa Washington joins RE+ Events board
- Marjorie Taylor Greene from GA14 makes significant purchases in Alphabet, Exelon, and FedEx
- How Is PPL Empowering Customers Through Energy Efficiency?
- Why Exelon (EXC) is a Great Dividend Stock Right Now
- How Is PPL Using Digital Transformation to Improve Efficiency?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Exelon to Invest $38B in Infrastructure Amid Changing Usage Patterns
- Exelon (EXC) Could Be a Great Choice
- Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Q2 2025 Commentary
- Vistra Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Both Up Y/Y
- How Should Investors Approach PPL Stock After Q2 Earnings Miss?
- Centuri Holdings Q2 2025 slides: Revenue up 7.7%, raises full-year guidance
- TELUS Q2 Earnings Down Y/Y, Revenues Up on Solid Health Unit
- Exelon (EXC) Q2 EPS Beats by 5%
- Earnings call transcript: Exelon Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- Exelon Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXC)
- Xcel Energy Beats Q2 Earnings Estimates, Sales Miss, Adds Customers
- Exelon's Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Lag, Delivery Volume Up
Günlük aralık
42.82 43.56
Yıllık aralık
35.94 48.13
- Önceki kapanış
- 43.11
- Açılış
- 43.20
- Satış
- 43.41
- Alış
- 43.71
- Düşük
- 42.82
- Yüksek
- 43.56
- Hacim
- 11.973 K
- Günlük değişim
- 0.70%
- Aylık değişim
- -0.18%
- 6 aylık değişim
- -5.05%
- Yıllık değişim
- 6.97%
21 Eylül, Pazar