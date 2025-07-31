Валюты / EXC
EXC: Exelon Corporation
42.73 USD 0.70 (1.61%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXC за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.70, а максимальная — 43.55.
Следите за динамикой Exelon Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
42.70 43.55
Годовой диапазон
35.94 48.13
- Предыдущее закрытие
- 43.43
- Open
- 43.38
- Bid
- 42.73
- Ask
- 43.03
- Low
- 42.70
- High
- 43.55
- Объем
- 10.669 K
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- -1.75%
- 6-месячное изменение
- -6.54%
- Годовое изменение
- 5.30%
