통화 / EXC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EXC: Exelon Corporation
43.41 USD 0.30 (0.70%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXC 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.82이고 고가는 43.56이었습니다.
Exelon Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXC News
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- PG&E, UBS 목표 주가 17달러로 하향 조정…산불 기금 우려
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ComEd executive Melissa Washington joins RE+ Events board
- Marjorie Taylor Greene from GA14 makes significant purchases in Alphabet, Exelon, and FedEx
- How Is PPL Empowering Customers Through Energy Efficiency?
- Why Exelon (EXC) is a Great Dividend Stock Right Now
- How Is PPL Using Digital Transformation to Improve Efficiency?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Exelon to Invest $38B in Infrastructure Amid Changing Usage Patterns
- Exelon (EXC) Could Be a Great Choice
- Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Q2 2025 Commentary
- Vistra Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Both Up Y/Y
- How Should Investors Approach PPL Stock After Q2 Earnings Miss?
- Centuri Holdings Q2 2025 slides: Revenue up 7.7%, raises full-year guidance
- TELUS Q2 Earnings Down Y/Y, Revenues Up on Solid Health Unit
- Exelon (EXC) Q2 EPS Beats by 5%
- Earnings call transcript: Exelon Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- Exelon Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXC)
- Xcel Energy Beats Q2 Earnings Estimates, Sales Miss, Adds Customers
- Exelon's Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Lag, Delivery Volume Up
일일 변동 비율
42.82 43.56
년간 변동
35.94 48.13
- 이전 종가
- 43.11
- 시가
- 43.20
- Bid
- 43.41
- Ask
- 43.71
- 저가
- 42.82
- 고가
- 43.56
- 볼륨
- 11.973 K
- 일일 변동
- 0.70%
- 월 변동
- -0.18%
- 6개월 변동
- -5.05%
- 년간 변동율
- 6.97%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K