Währungen / CTAS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CTAS: Cintas Corporation
199.51 USD 0.47 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTAS hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 199.40 bis zu einem Hoch von 201.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cintas Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTAS News
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Traders Hit The Buy Button On These 10 Stocks After Weak Jobs Report - AppLovin (NASDAQ:APP), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Workhorse Q2 2025 presentation slides: Sales surge 612% amid Motiv merger announcement
- Truist Securities raises Cintas stock price target to $255 on growth outlook
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Watch: 3 Companies Boosting Payouts
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cintas raises quarterly dividend by 15.4% to $0.45 per share
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- Fidelity Growth Strategies Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDEGX)
- Morgan Stanley raises Rollins stock price target to $58 on model update
- Zacks Market Edge Highlights: FAST, NVDA and CTAS
- Citi raises Cintas stock price target to $172 on growth outlook
- Stock Market Hits Highs On Nvidia AI Chip News, Taiwan Semi Earnings, Economic Data: Weekly Review
- Is a Recession Coming in 2025?
Tagesspanne
199.40 201.10
Jahresspanne
180.78 229.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 199.98
- Eröffnung
- 199.92
- Bid
- 199.51
- Ask
- 199.81
- Tief
- 199.40
- Hoch
- 201.10
- Volumen
- 3.715 K
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -3.87%
- 6-Monatsänderung
- -2.79%
- Jahresänderung
- -2.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K