CTAS: Cintas Corporation

199.51 USD 0.47 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTAS hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 199.40 bis zu einem Hoch von 201.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cintas Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTAS News

Tagesspanne
199.40 201.10
Jahresspanne
180.78 229.24
Vorheriger Schlusskurs
199.98
Eröffnung
199.92
Bid
199.51
Ask
199.81
Tief
199.40
Hoch
201.10
Volumen
3.715 K
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
-3.87%
6-Monatsänderung
-2.79%
Jahresänderung
-2.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K