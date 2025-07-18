Валюты / CTAS
CTAS: Cintas Corporation
199.29 USD 0.42 (0.21%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTAS за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 198.01, а максимальная — 200.12.
Следите за динамикой Cintas Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTAS
Дневной диапазон
198.01 200.12
Годовой диапазон
180.78 229.24
- Предыдущее закрытие
- 199.71
- Open
- 198.95
- Bid
- 199.29
- Ask
- 199.59
- Low
- 198.01
- High
- 200.12
- Объем
- 4.504 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -3.98%
- 6-месячное изменение
- -2.90%
- Годовое изменение
- -2.98%
