CTAS: Cintas Corporation
199.98 USD 0.69 (0.35%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTAS para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 199.57 e o mais alto foi 202.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Cintas Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
199.57 202.90
Faixa anual
180.78 229.24
- Fechamento anterior
- 199.29
- Open
- 199.76
- Bid
- 199.98
- Ask
- 200.28
- Low
- 199.57
- High
- 202.90
- Volume
- 3.734 K
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- -3.64%
- Mudança de 6 meses
- -2.56%
- Mudança anual
- -2.64%
