CTAS
CTAS: Cintas Corporation

200.13 USD 0.62 (0.31%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CTAS fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.85 ve Yüksek fiyatı olarak 200.52 aralığında işlem gördü.

Cintas Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
198.85 200.52
Yıllık aralık
180.78 229.24
Önceki kapanış
199.51
Açılış
200.34
Satış
200.13
Alış
200.43
Düşük
198.85
Yüksek
200.52
Hacim
5.460 K
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
-3.57%
6 aylık değişim
-2.49%
Yıllık değişim
-2.57%
21 Eylül, Pazar