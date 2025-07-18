Dövizler / CTAS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CTAS: Cintas Corporation
200.13 USD 0.62 (0.31%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CTAS fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.85 ve Yüksek fiyatı olarak 200.52 aralığında işlem gördü.
Cintas Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTAS haberleri
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Cintas (CTAS) Q1 Earnings
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Traders Hit The Buy Button On These 10 Stocks After Weak Jobs Report - AppLovin (NASDAQ:APP), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Workhorse Q2 2025 presentation slides: Sales surge 612% amid Motiv merger announcement
- Truist Securities raises Cintas stock price target to $255 on growth outlook
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Watch: 3 Companies Boosting Payouts
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cintas raises quarterly dividend by 15.4% to $0.45 per share
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- Fidelity Growth Strategies Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDEGX)
- Morgan Stanley raises Rollins stock price target to $58 on model update
- Zacks Market Edge Highlights: FAST, NVDA and CTAS
- Citi raises Cintas stock price target to $172 on growth outlook
Günlük aralık
198.85 200.52
Yıllık aralık
180.78 229.24
- Önceki kapanış
- 199.51
- Açılış
- 200.34
- Satış
- 200.13
- Alış
- 200.43
- Düşük
- 198.85
- Yüksek
- 200.52
- Hacim
- 5.460 K
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- -3.57%
- 6 aylık değişim
- -2.49%
- Yıllık değişim
- -2.57%
21 Eylül, Pazar