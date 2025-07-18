Devises / CTAS
CTAS: Cintas Corporation
200.13 USD 0.62 (0.31%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTAS a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 198.85 et à un maximum de 200.52.
Suivez la dynamique Cintas Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CTAS Nouvelles
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Cintas (CTAS) Q1 Earnings
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Traders Hit The Buy Button On These 10 Stocks After Weak Jobs Report - AppLovin (NASDAQ:APP), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Workhorse Q2 2025 presentation slides: Sales surge 612% amid Motiv merger announcement
- Truist Securities raises Cintas stock price target to $255 on growth outlook
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Watch: 3 Companies Boosting Payouts
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cintas raises quarterly dividend by 15.4% to $0.45 per share
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- Fidelity Growth Strategies Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDEGX)
- Morgan Stanley raises Rollins stock price target to $58 on model update
- Zacks Market Edge Highlights: FAST, NVDA and CTAS
- Citi raises Cintas stock price target to $172 on growth outlook
- Stock Market Hits Highs On Nvidia AI Chip News, Taiwan Semi Earnings, Economic Data: Weekly Review
Range quotidien
198.85 200.52
Range Annuel
180.78 229.24
