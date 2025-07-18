통화 / CTAS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CTAS: Cintas Corporation
200.13 USD 0.62 (0.31%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTAS 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 198.85이고 고가는 200.52이었습니다.
Cintas Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTAS News
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Cintas (CTAS) Q1 Earnings
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Traders Hit The Buy Button On These 10 Stocks After Weak Jobs Report - AppLovin (NASDAQ:APP), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Workhorse Q2 2025 presentation slides: Sales surge 612% amid Motiv merger announcement
- Truist Securities raises Cintas stock price target to $255 on growth outlook
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Watch: 3 Companies Boosting Payouts
- Donville Kent Asset Management July 2025 Commentary
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cintas raises quarterly dividend by 15.4% to $0.45 per share
- Best Dividend Aristocrats For August 2025
- Fidelity Growth Strategies Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDEGX)
- Morgan Stanley raises Rollins stock price target to $58 on model update
- Zacks Market Edge Highlights: FAST, NVDA and CTAS
- Citi raises Cintas stock price target to $172 on growth outlook
- Stock Market Hits Highs On Nvidia AI Chip News, Taiwan Semi Earnings, Economic Data: Weekly Review
일일 변동 비율
198.85 200.52
년간 변동
180.78 229.24
- 이전 종가
- 199.51
- 시가
- 200.34
- Bid
- 200.13
- Ask
- 200.43
- 저가
- 198.85
- 고가
- 200.52
- 볼륨
- 5.460 K
- 일일 변동
- 0.31%
- 월 변동
- -3.57%
- 6개월 변동
- -2.49%
- 년간 변동율
- -2.57%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K