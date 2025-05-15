KurseKategorien
Währungen / AESI
Zurück zum Aktien

AESI: Atlas Energy Solutions Inc Class A

10.93 USD 0.12 (1.09%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AESI hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.84 bis zu einem Hoch von 11.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atlas Energy Solutions Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AESI News

Tagesspanne
10.84 11.00
Jahresspanne
10.40 26.86
Vorheriger Schlusskurs
11.05
Eröffnung
10.94
Bid
10.93
Ask
11.23
Tief
10.84
Hoch
11.00
Volumen
34
Tagesänderung
-1.09%
Monatsänderung
-6.10%
6-Monatsänderung
-38.14%
Jahresänderung
-49.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K