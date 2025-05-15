Währungen / AESI
AESI: Atlas Energy Solutions Inc Class A
10.93 USD 0.12 (1.09%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AESI hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.84 bis zu einem Hoch von 11.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlas Energy Solutions Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.84 11.00
Jahresspanne
10.40 26.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.05
- Eröffnung
- 10.94
- Bid
- 10.93
- Ask
- 11.23
- Tief
- 10.84
- Hoch
- 11.00
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- -6.10%
- 6-Monatsänderung
- -38.14%
- Jahresänderung
- -49.23%
