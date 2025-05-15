Валюты / AESI
AESI: Atlas Energy Solutions Inc Class A
11.21 USD 0.40 (3.70%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AESI за сегодня изменился на 3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.89, а максимальная — 11.25.
Следите за динамикой Atlas Energy Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AESI
Дневной диапазон
10.89 11.25
Годовой диапазон
10.40 26.86
- Предыдущее закрытие
- 10.81
- Open
- 11.01
- Bid
- 11.21
- Ask
- 11.51
- Low
- 10.89
- High
- 11.25
- Объем
- 2.154 K
- Дневное изменение
- 3.70%
- Месячное изменение
- -3.69%
- 6-месячное изменение
- -36.56%
- Годовое изменение
- -47.93%
