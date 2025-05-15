Dövizler / AESI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AESI: Atlas Energy Solutions Inc Class A
10.88 USD 0.17 (1.54%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AESI fiyatı bugün -1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.71 ve Yüksek fiyatı olarak 11.00 aralığında işlem gördü.
Atlas Energy Solutions Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AESI haberleri
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- Atlas Energy Solutions stock hits 52-week low at $10.92
- Atlas Energy Solutions: Solid Business, Uninspiring Management Style (NYSE:AESI)
- Atlas Energy Solutions stock hits 52-week low at $11.12
- Atlas Energy Solutions stock price target lowered to $14 by Stifel
- Atlas Energy Solutions stock hits 52-week low at 11.75 USD
- Atlas Energy Solutions Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AESI)
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Atlas Energy Q2 2025 misses EPS, revenue beats
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Atlas Energy Q2 2025 slides: Strong revenue amid profitability challenges
- Analysts Estimate Occidental Petroleum (OXY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Atlas Energy Solutions acquires proppant filtration tech company
- Earnings Preview: Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Q2 Earnings Expected to Decline
- This Carrier Global Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Carrier Global (NYSE:CARR), Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI)
- Atlas Announces Timing of Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Kodiak Announces Delivery of Two Additional Customer-Owned and -Operated Driverless Trucks to Atlas; Launches Driverless Service Up To 24/7
- Leon Cooperman on what would turn him more optimistic: ‘I am looking for news to get worse.’
- Stifel analysts initiate AESI stock with Buy, $15 price target
- Friday Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks on May 16, 2025
- Atlas Energy Solutions CEO John Gregory Turner buys $99,869 in shares
- Atlas Energy director Douglas Rogers acquires $92,862 in shares
- Atlas Energy Solutions executive chairman Ben Brigham buys $128,886 in stock
Günlük aralık
10.71 11.00
Yıllık aralık
10.40 26.86
- Önceki kapanış
- 11.05
- Açılış
- 10.94
- Satış
- 10.88
- Alış
- 11.18
- Düşük
- 10.71
- Yüksek
- 11.00
- Hacim
- 2.424 K
- Günlük değişim
- -1.54%
- Aylık değişim
- -6.53%
- 6 aylık değişim
- -38.43%
- Yıllık değişim
- -49.47%
21 Eylül, Pazar