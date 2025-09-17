KurseKategorien
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar

0.93237 SGD 0.00358 (0.39%)
Sektor: Währung Basis: Canadian Dollar Gewinnwährung: Singapore Dollar

Der Wechselkurs von CADSGD hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.92663 bis zu einem Hoch von 0.93282 gehandelt.

Verfolgen Sie die Canadian Dollar vs Singapore Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.92663 0.93282
Jahresspanne
0.91651 0.96519
Vorheriger Schlusskurs
0.9287 9
Eröffnung
0.9283 4
Bid
0.9323 7
Ask
0.9326 7
Tief
0.9266 3
Hoch
0.9328 2
Volumen
23.385 K
Tagesänderung
0.39%
Monatsänderung
0.06%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-1.85%
19 September, Freitag
12:30
CAD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
-0.8%
Erw
0.8%
Vorh
1.6%
12:30
CAD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
-1.2%
Erw
0.4%
Vorh
2.2%