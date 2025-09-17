Währungen / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.93237 SGD 0.00358 (0.39%)
Sektor: Währung Basis: Canadian Dollar Gewinnwährung: Singapore Dollar
Der Wechselkurs von CADSGD hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.92663 bis zu einem Hoch von 0.93282 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canadian Dollar vs Singapore Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CADSGD News
- Kanadischer Dollar büßt Verluste ein, trotz verfehlter Einzelhandelsumsätze, trotzt dem Trend des Greenbacks
- Kanadischer Dollar festigt sich trotz schwacher Einzelhandelsumsätze im Juli
- CAD is trading defensively on wider spreads – Scotiabank
- USD/CAD hits fresh highs at 1.3820 amid broadbased US Dollar strength
- USD/CAD Forecast 19/09: Dollar Pressures Loonie (Video)
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Kanadischer Dollar bleibt über 1,3800 stabil, kanadische Einzelhandelsumsatzdaten stehen bevor
- Kanadischer Dollar gibt weitere Gewinne ab, während US-Dollar Boden gutmacht
- CAD trading flat vs. USD – Scotiabank
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- USD/CAD fällt zurück vor den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe-Daten
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD hält Gewinne über 1,3750 aufgrund der optimistischen US-Inflationsprognose
- USD/CAD stabilisiert sich, da die Zinssenkung der BoC den kanadischen Dollar belastet
- USD/CAD Preisprognose: Steigt leicht im Vorfeld des BoC-Fed-Politikbeschlusses
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
Tagesspanne
0.92663 0.93282
Jahresspanne
0.91651 0.96519
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.9287 9
- Eröffnung
- 0.9283 4
- Bid
- 0.9323 7
- Ask
- 0.9326 7
- Tief
- 0.9266 3
- Hoch
- 0.9328 2
- Volumen
- 23.385 K
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- 0.06%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -1.85%
19 September, Freitag
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%