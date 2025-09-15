Moedas / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.92929 SGD 0.00148 (0.16%)
Setor: Moeda Base: Canadian Dollar Moeda de lucro: Singapore Dollar
A taxa do CADSGD para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.92201 e o mais alto foi 0.93005.
Veja a dinâmica do par de moedas Canadian Dollar vs Singapore Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CADSGD Notícias
Faixa diária
0.92201 0.93005
Faixa anual
0.91651 0.96519
- Fechamento anterior
- 0.9278 1
- Open
- 0.9265 6
- Bid
- 0.9292 9
- Ask
- 0.9295 9
- Low
- 0.9220 1
- High
- 0.9300 5
- Volume
- 29.992 K
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- -0.27%
- Mudança de 6 meses
- -0.33%
- Mudança anual
- -2.17%
18 setembro, quinta-feira