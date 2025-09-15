CotaçõesSeções
Moedas / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar

0.92929 SGD 0.00148 (0.16%)
Setor: Moeda Base: Canadian Dollar Moeda de lucro: Singapore Dollar

A taxa do CADSGD para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.92201 e o mais alto foi 0.93005.

Veja a dinâmica do par de moedas Canadian Dollar vs Singapore Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
0.92201 0.93005
Faixa anual
0.91651 0.96519
Fechamento anterior
0.9278 1
Open
0.9265 6
Bid
0.9292 9
Ask
0.9295 9
Low
0.9220 1
High
0.9300 5
Volume
29.992 K
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
-0.27%
Mudança de 6 meses
-0.33%
Mudança anual
-2.17%
18 setembro, quinta-feira