Dövizler / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.93227 SGD 0.00348 (0.37%)
Sektör: Döviz Baz: Canadian Dollar Kâr para birimi: Singapore Dollar
CADSGD fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.92663 ve Yüksek fiyatı olarak 0.93282 aralığında işlem gördü.
Canadian Dollar vs Singapore Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CADSGD haberleri
Günlük aralık
0.92663 0.93282
Yıllık aralık
0.91651 0.96519
- Önceki kapanış
- 0.9287 9
- Açılış
- 0.9283 4
- Satış
- 0.9322 7
- Alış
- 0.9325 7
- Düşük
- 0.9266 3
- Yüksek
- 0.9328 2
- Hacim
- 23.773 K
- Günlük değişim
- 0.37%
- Aylık değişim
- 0.05%
- 6 aylık değişim
- -0.01%
- Yıllık değişim
- -1.86%
21 Eylül, Pazar