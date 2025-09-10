报价部分
货币 / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar

0.92780 SGD 0.00001 (0.00%)
版块: 货币 基础: Canadian Dollar 盈利货币: Singapore Dollar

今日CADSGD汇率已更改-0.00%。当日，交易品种以低点0.92201和高点0.92801进行交易。

关注Canadian Dollar vs Singapore Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
0.92201 0.92801
年范围
0.91651 0.96519
前一天收盘价
0.9278 1
开盘价
0.9265 6
卖价
0.9278 0
买价
0.9281 0
最低价
0.9220 1
最高价
0.9280 1
交易量
1.391 K
日变化
-0.00%
月变化
-0.43%
6个月变化
-0.49%
年变化
-2.33%
17 九月, 星期三
12:30
CAD
海外证券购买
实际值
$​26.694 B
预测值
前值
$​1.011 B
13:45
CAD
加拿大央行利率决策
实际值
2.50%
预测值
前值
2.00%
13:45
CAD
加拿大央行(BoC)利率声明
实际值
预测值
前值