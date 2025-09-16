Devises / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.93227 SGD 0.00348 (0.37%)
Secteur: Devise Base: Canadian Dollar Devise de profit: Singapore Dollar
Le taux de change de CADSGD a changé de 0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.92663 et à un maximum de 0.93282.
Suivez la dynamique Canadian Dollar vs Singapore Dollar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CADSGD Nouvelles
Range quotidien
0.92663 0.93282
Range Annuel
0.91651 0.96519
- Clôture Précédente
- 0.9287 9
- Ouverture
- 0.9283 4
- Bid
- 0.9322 7
- Ask
- 0.9325 7
- Plus Bas
- 0.9266 3
- Plus Haut
- 0.9328 2
- Volume
- 23.773 K
- Changement quotidien
- 0.37%
- Changement Mensuel
- 0.05%
- Changement à 6 Mois
- -0.01%
- Changement Annuel
- -1.86%
20 septembre, samedi