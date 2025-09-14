Divisas / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.92850 SGD 0.00069 (0.07%)
Sector: Divisa Básica: Canadian Dollar Divisa de beneficio: Singapore Dollar
El tipo de cambio de CADSGD de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.92201, mientras que el máximo ha alcanzado 0.92893.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Canadian Dollar vs Singapore Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CADSGD News
Rango diario
0.92201 0.92893
Rango anual
0.91651 0.96519
- Cierres anteriores
- 0.9278 1
- Open
- 0.9265 6
- Bid
- 0.9285 0
- Ask
- 0.9288 0
- Low
- 0.9220 1
- High
- 0.9289 3
- Volumen
- 15.282 K
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- -0.36%
- Cambio a 6 meses
- -0.42%
- Cambio anual
- -2.25%
18 septiembre, jueves