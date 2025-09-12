Валюты / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.92801 SGD 0.00059 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: Canadian Dollar Валюта прибыли: Singapore Dollar
Курс CADSGD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.92726, а максимальная — 0.92869.
Следите за динамикой Canadian Dollar vs Singapore Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CADSGD
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- USD/CAD stalls below key 1.3920 resistance – Société Générale
- Canada CPI set to rise in August as BoC eyes rate cut
- USD/CAD remains subdued near 1.3750 due to rising Oil prices, weaker US Dollar
- Canadian Dollar lurches higher as Greenback withers
- CAD up marginally vs. USD – Scotiabank
- USD/CAD pulls back, nearing 1.3830 with central banks on focus
- USD/CAD Forecast 15/09: Rallies Against CAD (graph)
- USD/CAD remains below 1.3850 due to rising odds of multiple Fed rate cuts
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CAD slips below 1.3850 amid weaker US consumer sentiment
Дневной диапазон
0.92726 0.92869
Годовой диапазон
0.91651 0.96519
- Предыдущее закрытие
- 0.9286 0
- Open
- 0.9280 7
- Bid
- 0.9280 1
- Ask
- 0.9283 1
- Low
- 0.9272 6
- High
- 0.9286 9
- Объем
- 9.999 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.41%
- 6-месячное изменение
- -0.47%
- Годовое изменение
- -2.31%
17 сентября, среда
12:30
CAD
- Акт.
- $26.694 млрд
- Прог.
- Пред.
- $1.011 млрд
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 2.00%
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.