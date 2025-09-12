КотировкиРазделы
CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar

0.92801 SGD 0.00059 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: Canadian Dollar Валюта прибыли: Singapore Dollar

Курс CADSGD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.92726, а максимальная — 0.92869.

Следите за динамикой Canadian Dollar vs Singapore Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.92726 0.92869
Годовой диапазон
0.91651 0.96519
Предыдущее закрытие
0.9286 0
Open
0.9280 7
Bid
0.9280 1
Ask
0.9283 1
Low
0.9272 6
High
0.9286 9
Объем
9.999 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-0.41%
6-месячное изменение
-0.47%
Годовое изменение
-2.31%
17 сентября, среда
12:30
CAD
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
Акт.
$​26.694 млрд
Прог.
Пред.
$​1.011 млрд
13:45
CAD
Решение Банка Канады по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
2.00%
13:45
CAD
Отчет по процентной ставке Банка Канады
Акт.
Прог.
Пред.