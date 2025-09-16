QuotazioniSezioni
Valute / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar

0.93227 SGD 0.00348 (0.37%)
Settore: Valuta Base: Canadian Dollar Valuta di profitto: Singapore Dollar

Il tasso di cambio CADSGD ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.92663 e ad un massimo di 0.93282.

Segui le dinamiche di Canadian Dollar vs Singapore Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.92663 0.93282
Intervallo Annuale
0.91651 0.96519
Chiusura Precedente
0.9287 9
Apertura
0.9283 4
Bid
0.9322 7
Ask
0.9325 7
Minimo
0.9266 3
Massimo
0.9328 2
Volume
23.773 K
Variazione giornaliera
0.37%
Variazione Mensile
0.05%
Variazione Semestrale
-0.01%
Variazione Annuale
-1.86%
