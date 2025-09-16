Valute / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.93227 SGD 0.00348 (0.37%)
Settore: Valuta Base: Canadian Dollar Valuta di profitto: Singapore Dollar
Il tasso di cambio CADSGD ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.92663 e ad un massimo di 0.93282.
Segui le dinamiche di Canadian Dollar vs Singapore Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CADSGD News
Intervallo Giornaliero
0.92663 0.93282
Intervallo Annuale
0.91651 0.96519
- Chiusura Precedente
- 0.9287 9
- Apertura
- 0.9283 4
- Bid
- 0.9322 7
- Ask
- 0.9325 7
- Minimo
- 0.9266 3
- Massimo
- 0.9328 2
- Volume
- 23.773 K
- Variazione giornaliera
- 0.37%
- Variazione Mensile
- 0.05%
- Variazione Semestrale
- -0.01%
- Variazione Annuale
- -1.86%
21 settembre, domenica