통화 / CADSGD
CADSGD: Canadian Dollar vs Singapore Dollar
0.93227 SGD 0.00348 (0.37%)
부문: 통화 베이스: Canadian Dollar 수익 통화: Singapore Dollar
CADSGD 환율이 오늘 0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.92663이고 고가는 0.93282이었습니다.
Canadian Dollar vs Singapore Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.92663 0.93282
년간 변동
0.91651 0.96519
- 이전 종가
- 0.9287 9
- 시가
- 0.9283 4
- Bid
- 0.9322 7
- Ask
- 0.9325 7
- 저가
- 0.9266 3
- 고가
- 0.9328 2
- 볼륨
- 23.773 K
- 일일 변동
- 0.37%
- 월 변동
- 0.05%
- 6개월 변동
- -0.01%
- 년간 변동율
- -1.86%
20 9월, 토요일