Das PeakFighter-Programm basiert auf einer hochmodernen Trenderkennungsstrategie, die den traditionellen analytischen Rahmen sprengt. Es dekonstruiert und reorganisiert klassische Indikatoren wie MA (Gleitender Durchschnitt) und CCI (Commodity Channel Index) für unkonventionelle Anwendungen und geht dabei über die inhärente Anwendungslogik dieser Indikatoren hinaus. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Programm, Signale für die Einleitung von Trends und kritische Bedingungen für oszillierende Schwankungen genau zu erfassen. Im Vergleich zu traditionellen Analysemethoden bietet es eine mehrdimensionale Perspektive auf Markttrends mit Ergebnissen, die besser auf die tatsächlichen Preisbewegungen abgestimmt sind.



Auf der Grundlage bestätigter Trends ist das Programm mit einer exklusiven Strategie zur Positionserweiterung ausgestattet, die durch eine mehrdimensionale Marktüberprüfung schrittweise die Vorteile des Haltens verstärkt. Gleichzeitig beinhaltet es einen rigorosen Risikomanagement-Mechanismus und legt dynamisch Schwellenwerte für gleitende Verluste fest, die sicherstellen, dass die gleitenden Verluste des Kontos immer in einem kontrollierbaren Bereich gehalten werden. Auf diese Weise wird die doppelte Garantie von Gewinnwachstum und Risikoschutz erreicht.





Wie fange ich an?

Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zu einem M15-Zeitrahmen-Chart auf den Forex-Symbolen mit einem Spread von weniger als 25 hinzu.

Der Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit niedrigem Spread empfohlen, mit einer Mindesteinlage von 500 $ und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:5000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.