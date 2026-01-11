El programa PeakFighter se basa en una estrategia vanguardista de detección de tendencias que rompe con el marco analítico tradicional. Deconstruye y reorganiza indicadores clásicos como MA (Moving Average) y CCI (Commodity Channel Index) para una aplicación no convencional, yendo más allá de la lógica de uso inherente a estos indicadores. Este enfoque permite al programa captar con precisión señales de inicio de tendencia y condiciones críticas de fluctuaciones oscilantes. En comparación con los métodos analíticos tradicionales, ofrece una perspectiva más multidimensional de las tendencias del mercado, con resultados más ajustados a los movimientos reales de los precios.



Sobre la base de las tendencias confirmadas, el programa está dotado de una estrategia exclusiva de adición de posiciones, que amplía gradualmente las ventajas de tenencia mediante la verificación multidimensional del mercado. Mientras tanto, incorpora un riguroso mecanismo de gestión de riesgos y establece dinámicamente umbrales de pérdidas flotantes, garantizando que las pérdidas flotantes de la cuenta se mantengan siempre dentro de un rango controlable. De este modo se consigue la doble garantía de crecimiento de los beneficios y defensa del riesgo.





Cómo empezar:

Active Algo Trading en su plataforma, añada un EA al gráfico de marco temporal M15 en los Símbolos Forex con spread inferior a 25.

El robot se puede utilizar con cualquier corredor de la divisa y en cualquier cuenta, pero se recomiendan las cuentas de baja propagación, depósito mínimo de $ 500, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:5000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.