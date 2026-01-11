PeakFighter
- Asesores Expertos
- Yunmin Fang
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
El programa PeakFighter se basa en una estrategia vanguardista de detección de tendencias que rompe con el marco analítico tradicional. Deconstruye y reorganiza indicadores clásicos como MA (Moving Average) y CCI (Commodity Channel Index) para una aplicación no convencional, yendo más allá de la lógica de uso inherente a estos indicadores. Este enfoque permite al programa captar con precisión señales de inicio de tendencia y condiciones críticas de fluctuaciones oscilantes. En comparación con los métodos analíticos tradicionales, ofrece una perspectiva más multidimensional de las tendencias del mercado, con resultados más ajustados a los movimientos reales de los precios.
Cómo empezar:
- Active Algo Trading en su plataforma, añada un EA al gráfico de marco temporal M15 en los Símbolos Forex con spread inferior a 25.
- El robot se puede utilizar con cualquier corredor de la divisa y en cualquier cuenta, pero se recomiendan las cuentas de baja propagación, depósito mínimo de $ 500, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:5000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.
Información:
- Plazo: M15
- Lotes mínimos: 0.01 para per150
- Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4
- Depósito mínimo: 150