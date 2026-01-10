Expert Advisor Builder

Dies ist KEIN gebrauchsfertiger Expert Advisor.

Dieses Produkt ist ein EA Builder.
Er ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Strategien für jedes Symbol zu erstellen, zu testen und zu optimieren, anstatt feste Voreinstellungen zu verwenden.

Betrachten Sie es als Ihre eigene Trading-Küche:
alle Werkzeuge sind bereit - Sie wählen die Zutaten, testen sie und schaffen Ihren eigenen Vorteil.

Jedes Symbol verhält sich anders, daher ist vor der Verwendung eine Optimierung erforderlich.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Verwendung (einfache Schritte)

  1. Hängen Sie den EA an einen M30-Chart an (empfohlener Zeitrahmen).

  2. Öffnen Sie den Strategy Tester und wählen Sie das gleiche Symbol und den M30-Zeitrahmen.

  3. Optimieren Sie:

    • Einstiegszeit (30-Minuten-Slots)

    • Stop Loss

    • Gewinnmitnahme

    • Richtungsmodus (Kaufen/Verkaufen/Auto)

  4. Analysieren Sie die Ergebnisse und wählen Sie den Rand, der Ihrem Risiko entspricht.

  5. Speichern Sie die Einstellungen als Voreinstellung (.set-Datei).

  6. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Paar, das Sie handeln möchten.

  7. Testen Sie die Demo, bevor Sie live gehen.

Wichtige Hinweise

  • Funktioniert mit jedem Symbol, aber jedes Symbol benötigt seine eigene Optimierung.

  • Sie können mehrere Strategien und Voreinstellungen mit einem EA erstellen.

  • Dieser EA ist für Händler gedacht, die volle Kontrolle und individuelle Anpassung wünschen, nicht für einen Plug-and-Play-Roboter.


