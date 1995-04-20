OneLineMultiIndicatorMTF

Unser Indikator wurde durch die Formulierung von insgesamt 6 verschiedenen Indikatoren in einem gemeinsamen Rahmen erstellt, der sie auf eine einzige Einheit reduziert. Sie können drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig beobachten. Ich glaube, dass er Ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten eine große Hilfe sein wird.
Vergessen Sie nie: Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er hilft Ihnen nur bei Ihren Geschäften. Ich wünsche Ihnen profitable Trades.

Unser Indikator wurde entwickelt, indem insgesamt 6 verschiedene Indikatoren unter einem gemeinsamen Dach formuliert und auf eine einzige Einheit reduziert wurden. Sie können drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig beobachten. Ich bin überzeugt, dass er Ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten eine große Hilfe sein wird.
Vergessen Sie niemals: Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich bei Ihren Handelsentscheidungen. Ich wünsche Ihnen profitable Geschäfte.

Наш индикатор создан путем формулировки и объединения шести различных индикаторов в единую систему, сведённых к одному элементу. Вы можете одновременно наблюдать три различных таймфрейма. Я уверен, что он окажет вам большую помощь в определении точек входа и выхода.
Никогда не забывайте: ни один индикатор не может предсказать будущее; он только помогает вам в ваших сделках. Желаю вам прибыльных сделок.

Nuestro indicador se ha creado formulando un total de 6 indicadores diferentes bajo un marco común, reduciéndolos a una sola unidad. Sie können drei verschiedene Zeitspannen gleichzeitig beobachten. Ich glaube, dass dies eine große Hilfe bei der Bestimmung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte sein wird.
Nunca olvide esto: ningún indicador puede predecir el futuro; solo le ayuda en sus operaciones. Le deseo operaciones rentables.

当社のインジケーターは、合計6つの異なるインジケーターを共通の枠組みで公式化し、単一の単位に集約して作成されています。3つの異なる時間軸を同時に観察できます。エントリーとエグジットのポイントを判断する上で、大きな助けになると確信しています。
どうかお忘れなく：いかなるインジケーターも未来を予測することはできず、取引のサポートに過ぎません。収益性の高い取引をお祈りします。

저희 지표는 총 6가지 서로 다른 지표를 공통의 프레임워크로 공식화하여 단일 단위로 축소하여 생성되었습니다. 서로 다른 세 가지 시간대를 동시에 관찰할 수 있습니다. 진입 및 청산 지점을 결정하는 데 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다.
이 점을 절대 잊지 마세요: 어떤 지표도 미래를 예측할 수 없으며, 단지 거래에 도움을 줄 뿐입니다. 수익성 있는 거래를 기원합니다.
OneLineAdx
Osman Faruk Gokbulut
Indikatoren
3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige. Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien hinter uns und genießen die Leichtigkeit der Trendverfolgung mit einer speziellen Formel, die sie auf eine einzige Linie reduziert. Wir wünschen Ihnen schon jetzt reiche Gewinne. 3in1. Ein einfacher und verständlicher ADX-Indikator anstelle einer komplexen Indikatoranzeige. Wir lassen die Verwirrung durch drei Linien beiseite und genießen die Einfachheit de
SupDemKey
Osman Faruk Gokbulut
Indikatoren
E: Dieser Sup-Dem-Indikator ist eine Kombination aus vielen ähnlichen Indikatoren, die ich bereits verwendet habe. Er ist sehr erfolgreich beim Auffinden eindeutiger Wendepunkte. Es ist ein Stück Arbeit, das Sie gerne verwenden werden, und vielleicht möchten Sie sogar eine Dankesnachricht dafür schicken. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich hoffe, es hilft Ihnen. R: Этот индикатор Sup-Dem представляет собой комбинацию многих похожих индикаторов, которые я использовал ранее. Он очень успешно находи
Smart Hybrid Predictor
Osman Faruk Gokbulut
Indikatoren
Unser Indikator besteht aus 3 Hauptkomponenten: 1. Erfassung plötzlicher Trendwechsel, 2. Vorwegnahme von Ausbrüchen, 3. Überprüfung, ob wir uns in einer Kauf- oder Verkaufszone befinden. Durch die Auswertung dieser 3 Hauptkomponenten zeigt er uns, wo wir ein- und aussteigen sollten. Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich beim Handel. Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie meine Software oder die eines anderen Anbieters verwenden.
OneLineBullBear
Osman Faruk Gokbulut
Indikatoren
Englisch Unser Indikator vereint die Bullen- und Bärenindikatoren in einer leichter zugänglichen und verständlichen Form. Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung des Marktes und das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern leicht erkennen. Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen, er hilft Ihnen nur bei Ihren Geschäften. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form. Dank unseres Indikators können wir die Tr
OneLineBullBearMTF
Osman Faruk Gokbulut
Indikatoren
Englisch Unser Indikator vereint die Bullen- und Bärenindikatoren in einer leichter zugänglichen und verständlichen Form. Dank unseres Indikators können wir die Trendrichtung des Marktes und das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern leicht erkennen. Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen, er hilft Ihnen nur bei Ihren Geschäften. Deutsch Unser Indikator vereint Bullen- und Bären-Indikatoren in einer zugänglicheren und verständlicheren Form. Dank unseres Indikators können wir die Tr
OneLineRsiAdx
Osman Faruk Gokbulut
Indikatoren
Englisch Unser Indikator wurde durch die Formulierung von insgesamt 6 verschiedenen Indikatoren in einem gemeinsamen Rahmen erstellt, der sie auf eine einzige Einheit reduziert. Sie können drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig beobachten. Ich bin davon überzeugt, dass er Ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten eine große Hilfe sein wird. Vergessen Sie nie: Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er hilft Ihnen nur bei Ihren Geschäften. Ich wünsche Ihnen profitable Trades
