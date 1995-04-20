OneLineMultiIndicatorMTF
- Indicadores
- Osman Faruk Gokbulut
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Español**
Nuestro indicador se crea formulando un total de 6 indicadores diferentes bajo un marco común, reduciéndolos a una sola unidad. Puede observar simultáneamente tres marcos temporales diferentes. Creo que le será de gran ayuda para determinar los puntos de entrada y salida.
Nunca olvide esto: ningún indicador puede predecir el futuro; sólo le ayuda con sus operaciones. Le deseo operaciones rentables.
Alemán (Deutsch)**
Nuestro Indicador ha sido desarrollado para formular un total de 6 indicadores diferentes en un punto común y reducirlos a una única altura. Sie können drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig beobachten. Ich bin überzeugt, dass er Ihnen bei der Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten eine große Hilfe sein wird.
Vergessen Sie niemals: Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich bei Ihren Handelsentscheidungen. Ich wünsche Ihnen profitable Geschäfte.
Ruso (Русский)**
Наш индикатор создан путем формулировки и объединения шести различных индикаторов в единую систему, сведённых к одному элементу. Вы можете одновременно наблюдать три различных таймфрейма. Я уверен, что он окажет вам большую помощь в определении точек входа и выхода.
Никогда не забывайте: ни один индикатор не может предсказать будущее; он только помогает вам ваших сделках. Желаю вам прибыльных сделок.
Español (English)**
Nuestro indicador se ha creado formulando un total de 6 indicadores diferentes bajo un marco común, reduciéndolos a una sola unidad. Puede observar tres marcos de tiempo diferentes simultáneamente. Creo que será de gran ayuda para determinar sus puntos de entrada y salida.
Nunca olvide esto: ningún indicador puede predecir el futuro; solo le ayuda en sus operaciones. Le deseo operaciones rentables.
Japonés (日本語)**
当社のインジケーターは、合計6つの異なるインジケーターを共通の枠組みで公式化し、単一の単位に集約して作成されています。3つの異なる時間軸を同時に観察できます。エントリーとエグジットのポイントを判断する上で、大きな助けになると確信しています。
どうかお忘れなく：いかなるインジケーターも未来を予測することはできず、取引のサポートに過ぎません。収益性の高い取引をお祈りします。
Coreano (한국어)**
저희 지표는 총 6가지 서로 다른 지표를 공통의 프레임워크로 공식화하여 단일 단위로 축소하여 생성되었습니다. 서로 다른 세 가지 시간대를 동시에 관찰할 수 있습니다. 진입 및 청산 지점을 결정하는 데 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다.
이 점을 절대 잊지 마세요: 어떤 지표도 미래를 예측할 수 없으며, 단지 거래에 도움을 줄 뿐입니다. 수익성 있는 거래를 기원합니다.